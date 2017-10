ERC proposa al PDeCAT un govern de concentració de forces independentistes a Olot

L'Ajuntament d'Olot ha celebrat aquest matí un ple extraordinari on s'ha votat la moció de rebuig de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i de defensa de l'autogovern. S'ha aprovat amb els vots a favor del PDeCAT, ERC i la CUP mentre que el PSC (soci de govern amb el PDeCAT) i OEC s'han abstingut.

Aquesta última ha presentat una segona moció amb matisos, on també es condemna l'aplicació del 155 i el trencament de l'autogovern però no fa referència a donar compliment als resultats de l'1-O. Una fórmula que ha aconseguit el suport de totes les forces però amb l'abstenció de la CUP, que ha recriminat a OEC no haver donat suport al referèndum.

Durant la sessió, la CUP ha demanat al PDeCAT que trenqui el pacte de govern amb el PSC i ERC ha anat més enllà i ha ofert "des d'avui mateix" la creació d'un govern de concentrció de les formacions independentistes.

L'alcalde, Josep Maria Corominas, s'ha limitat a dir que cal debatre-ho amb el partit abans de prendre una decisió al respecte.