ERC proposa un govern de concentració independentista a l'Ajuntament d'Olot

La portaveu del grup municipal d'ERC, Anna Barnadas, ha proposat un govern de concentració independentista format per PDeCAT, Democrates, ERC i la CUP. Barnades ha dit: "aquest govern pot començar a funcionar avui mateix".

La proposta de Barnadas ha tingut lloc en el ple extraordinari d'aquest matí pel rebuig de l'aplicació de l'article 155. La proposta de Barnadas ha agafat per sorpresa els grups presents a la taula, els quals no s'han pronunciat sobre la idea. La republicana ha defensat l'acord com una necessitat per defensar la sobirania i el mandat a Olot i al país.

La idea de la republicana ha arribat pocs dies després que l'aplicació de l'article 155 hagi posat en qüestió la continuïtat del pacte de govern entre el PDeCAT-DC i el PSC.

Si l'oferta de Barnadas fos acceptada, el pacte de govern entre el PDeCAt, Democrates i el PSC establert el 2015 quedaria desfet. El PSC s'ha abstès per mostrar-se contrari al primer punt de la moció, el qual demana fer efectius els resultats del referèndum de l'1 d'octubre.

El ple ha aprovat amb els vots del PdeCAT-DC, ERC i la CUP la moció de rebuig a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola que suspèn el govern català.

La proposta ha sorprès tant al PDeCAT com a la CUP que no han respost a l´oferta d´ERC, ja que no se l´esperaven. L´alcalde Mia Corominas, ha demanat a la portaveu d´Esquerra que li permetés consensuar-ho entre la seva formació per poder-li respondre.

Un possible govern de coalició entre les forces independentistes a l´Ajuntament d´Olot significaria el trencament del pacte entre el PDeCAT i el PSC que s´ha posat més en dubte que mai durant les últimes setmanes.