Més de noranta gironins van demanar una segona opinió mèdica el 2016

Més de noranta pacients gironins va sol·licitar l'any passat una segona opinió mèdica. La xifra d'usuaris del sistema de salut que recorre a una segona opinió per confirmar o refutar un diagnòstic continua creixent i durant el 2016, van ser 94 els gironins que van optar per aquesta possibilitat, segons les dades del Servei Català de la Salut (CatSalut). La dada representa gairebé el triple de sol·licituds que el 2013, quan van ser 38, i és molt superior a les peticions de segona opinió del 2014 i del 2015, quan van ser 55 i 60, respectivament.

El dret a tenir una segona opinió mèdica està garantit i regulat per una instrucció del CatSalut, que permet que el pacient pugui demanar un segon informe facultatiu per contrastar un diagnòstic o un tractament en circumstàncies d'especial gravetat, com el càncer, les malalties minoritàries o en cas que se li hagi prescrit un trasplantament, per exemple.

El gruix de les sol·licituds tramitades pel Departament de Salut l'any passat a les comarques gironines, 39 peticions, estava motivat per una cirurgia ortopèdica amb risc de limitació funcional important, el que suposa el 41% del total.

El càncer va generar disset sol·licituds, és a dir, un 18% de totes les comptabilitzades l'any passat, i les malalties degeneratives progressives del sistema nerviós central, setze, és a dir, un 17%.

Altres procediments que van motivar aquestes sol·licituds per contrastar un diagnòstic o tractament van ser la cardiocirurgia (5%), la neurocirurgia (4%), les malalties rares (5%) o la cirurgia oftàlmica (4%).

Un cop fet el tràmit, si la segona opinió mèdica confirma el mateix diagnòstic o tractament que el primer centre, el pacient ha de ser atès a l'hospital d'origen.

En cas que sigui diferent de la primera, l'usuari pot triar entre rebre assistència al centre que ja l'atenia o al que ha fet el nou diagnòstic.