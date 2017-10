Les Planes aprova destinar 200.000 euros a inversions

L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles, en el ple d'anit, va aprovar un pressupost consolidat d'1.610.000 euros per al 2018. Segons ha explicat l'alcalde, Eduard Llorà (PDeCAT), es tracta d'una previsió de comptes similar en quantitat a l'any passat, quan van preveure una despesa de 4.000 euros més que la del compte actual. El motiu van ser ingressos per recaptacions derivades de l'impost de construccions.

Llorà ha ressaltat el fet que el compte preveu 200.000 euros d'inversions. Es tracta de 100.000 euros per a la façana, el terra i els tancaments de l'escola. Són les inversions finals del projecte de millora que han dut a terme en els darrers anys per tal de posar-la bé per a la celebració del centenari de l'edifici. També hi van incloure partida per a la publicació del llibre del centenari i per als actes commemoratius.

Una altra inversió són els 45.000 euros destinats a l'ampliació dels vestuaris del camp de futbol amb l'espai que van comprar a començaments d'any. Llorà té previst l'activació dels vestuaris ampliats pel 2018.

Les altres inversions són la urbanització d'un carrer lateral al camp de futbol amb un valor de 15.000 euros i l'adequació de l'entorn de la nau de la Brigada d'Obres i Serveis amb un valor de 15.000 euros.

Els comptes també preveuen inversions destinades a la programació d'estiu i al cicle anual de teatre.

L'alcalde, Eduard Llorà, ha valorat que la inversió del 2018 és més gran que la de tot el mandat 2011-2015, quan l'Ajuntament tractava de rebaixar deute i mantenir serveis en el temps de les retallades. Llorà ha apuntat que les arques ara estan millor.