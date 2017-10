Un veí d'Olot mor en un accident de moto al vial Sant Jordi

Un veí d´Olot de 55 anys ha mort a 1/4 de 4 de la tarda per causa de col·lisonar amb un cotxe al vial Sant Jordi. La moto ha xocat per davant amb un vehicle que circulava en sentit contrari a l'alçada del carrer Joan Maragall, prop d'un semàfor. Unitats del SEM han intentat reanimar la víctima, però no han pogut fer-hi res.

L'accident ha provocat retencions fins a 2/4 de 5 (aproximadament), quan la Policia Municipal ha acabat de precintar la zona i ordenar el trànsit en els dos sentits. El conductor del cotxe ha sortit il·lès.