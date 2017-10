Estafen amb un fals sorteig d'un xec de 500 € a través de les xarxes

«Lidl no està sortejant xecs de 500 euros Xec de 500 euros de @lidlespana? Ni cas, no segueixis l'enllaç ni omplis cap camp, volen les teves dades personals». Aquest és el missatge d'avís que donen els Mossos d'Esquadra a través de les xarxes socials per alertar d'una nova estafa a través d'internet i a nom dels supermercats Lidl.



Es dona sobretot a Facebook i el que asseguren des de l'Oficina de Seguretat de l'Internauta, al qual els Mossos fan referència, es tracta d'una promoció falsa que utilitza xecs regal en nom dels supermercats Lidl com a reclam, utilitzant la seva marca. I l'objectiu d'aquestes promocions pretenen obtenir informació personal dels usuaris. Es demana tant el nom, cognoms, número de telèfon o adreça de correu electrònic.





Des de l'ens, destaquen queestafa sinó que podria ser també que els usuaris acabin subscrits a diversos serveis sense ser-ne conscients.Si malgrat l'avís algú ja ha caigut en el parany d'aquesta oferta enganyosa, el que es recomana és vigilar quina informació sobre la persona circula per Internet per detectar si les dades privades estan sent utilitzats sense el consentiment.També en cas d'haver donat el número de telèfon mòbil es recomana contactar amb l'operador perquè bloquegin els números SMS de pagament, entre d'altres.