Uns 1.500 estudiants gironins demanen la dimissió de Puigdemont després de conèixer la voluntat de convocar eleccions

Uns 1.500 estudiants gironins, entre universitaris i de secundària, han demanat la dimissió del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a qui han titllat de "traïdor" en una manifestació que ha recorregut els principals carrers de Girona. La marxa estava convocada inicialment per denunciar l'aplicació de l'article 155, i demanar la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, però la convocatòria d'eleccions per part de Puigdemont ha fet canviar el signe de la manifestació. Durant el recorregut, els alumnes han tapiat l'entrada de la subdelegació del govern espanyol, i han desplegat una pancarta on es llegia: 'Ministeri tancat, propera obertura: Biblioteca Lluís Companys'. La portaveu d'Universitats per la República a Girona, Mariona Vilaroya, reconeix que estan "molt decebuts" i que "no entenen" perquè el president de la Generalitat ha optat per convocar eleccions.