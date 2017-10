Lluitant per erradicar els matrimonis forçats

Els matrimonis forçats, que es caracteritzen per la falta de consentiment d'un o tots dos contraents, succeeixen a nombrosos indrets del món; també a Catalunya i a les comarques gironines. Per prevenir-los i erradicar-los es duen a terme projectes diversos. Un d'ells és Valentes i acompanyades, al qual l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona dona suport econòmic.

Valentes i acompanyades treballa, principalment, als municipis de Girona i Salt. Tot i que també realitza actuacions a d'altres punts del territori. L'associació dona suport a les nenes, adolescents i joves que pateixen l'amenaça d'un matrimoni forçat per tal que puguin evitar aquesta situació no desitjada. També a les que volen sortir-se d'una d'aquestes unions a la força. Ho fan amb un acompanyament sostingut, empoderant-les, enfortint-les emocionalment i capacitant-les tant en l'àmbit educatiu com en el professional.

L'equip està format per educadores i integradores socials, psicòlogues, formadores, monitores i les anomenades «referents», és a dir, joves de la mateixa comunitat que, en el seu moment, van ser víctimes d'unions forçades i que van poder evitar-les o, després d'uns anys, van poder desfer el matrimoni.

Les intervencions són totalment personalitzades, adaptades a les especificitats de cada cas. Hi ha, però, unes línies d'acció comunes. Si es tracta d'una menor d'edat, el cas es posa en coneixement de les autoritats (Direcció General d'Atenció a la Infància, Mossos d'Esquadra...) per tal que s'estableixin les mesures d'atenció i protecció a la nena establertes en els protocols. Des de Valentes i acompanyades se li dona suport psicològic i emocional a través de les joves referents i d'una formadora africana, experta en la defensa dels drets de les dones i reconeguda per la comunitat. També es treballa per aconseguir l'accés de les menors a famílies acollidores per tal de minimitzar els efectes del trauma que viuen i de la separació de la família.

Quan es tracta d'una noia major d'edat, es comença per buscar i establir una forma eficaç de mantenir-hi el contacte i la relació, que sovint es troba pràcticament incomunicada.

Les famílies acostumen a propiciar aquest aïllament per tal que les noies no puguin trobar suport en amigues, mestres o altres persones de l'entorn.

Per evitar aquest isolament de la jove és vital el paper de les referents, que tenen menys dificultats per contactar i per entendre's amb la noia ja que comparteixen cultura i comprenen els seus dubtes i la gran por de desobeir els pares. A partir d'aquest moment, s'inicia el suport psicològic i emocional continuat per ajudar la jove a afrontar el seu conflicte intern i per apoderar-la.

Es procura donar-li força, confiança, dissenyar amb ella perspectives de futur, informar-la dels recursos que té a l'abast i acompanyar-la en la decisió presa. En aquesta fase es mira d'implicar persones conegudes i respectades per la jove.

L'atenció psicològica és clau per evitar que la noia es faci enrere en la decisió presa i per ajudar-la a gestionar la pressió i la ruptura amb la família i l'entorn. També es treballa per proporcionar-li espais de protecció i vies d'incorporació a la societat.



Trenta-tres noies ateses

El passat 2016, Valentes i Acompanyades va donar suport a 33 noies. Divuit d'aquestes joves estaven sota l'amenaça de matrimonis forçats i patien violències familiars. Se'ls va oferir atenció integral i tractament personalitzat per tal de garantir la seva seguretat, salut psicològica i emocional i plena integració social.

Concretament, el 2016 s'ha aconseguit evitar un matrimoni forçat (compromís anul·lat) i s'ha continuat fent el seguiment i proporcionant suport a les nenes i noies que van aconseguir evitar matrimonis forçats en els anys anteriors. També s'ha pogut recuperar cinc noies que ja havien contret aquests matrimonis a la força.

A més, s'ha fet el seguiment, acompanyament i apoderament de les que estan sota amenaça de matrimoni forçat per tal d'evitar-lo. En la resta de casos, tretze adolescents, s'ha dut a terme un treball de prevenció basat en el suport educatiu i l'apoderament.

Les sessions de reforç educatiu s'han dut a terme tres dies per setmana. També s'ha impartit tallers específics per desenvolupar l'autoconfiança.

La tasca de prevenció és bàsica dins el projecte ja que permet anar facilitant recursos a les noies i mantenir la relació tant amb l'equip de Valentes i acompanyades com entre elles mateixes. A més, facilita la detecció precoç de l'amenaça del matrimoni forçat.

En aquesta feina de prevenció és clau el paper de les joves referents que, a partir de la seva pròpia experiència i en formar part de la comunitat, són capaces de detectar ràpidament els casos i de generar llaços d'empatia i confiança.

Cal destacar també que, gràcies als mecanismes de coordinació que s'han establert entre els diferents agents del territori (serveis socials, ajuntaments, entitats, centres educatius...), s'ha aconseguit constituir una àmplia xarxa de detecció i suport, així com crear un model d'intervenció contra els matrimonis forçats i establir actuacions continuades per prevenir-los.