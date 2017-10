La no percepció de perill i la por d'una reacció adversa allunyen els catalans de la vacuna de la grip

Ambulatoris i centres de salut han donat el tret de sortida aquesta setmana a la campanya de vacunació de la grip, que vol incidir especialment en les embarassades, ja que només s'arriba al 3% del col·lectiu, però també als professionals sanitaris, també força reticents a vacunar-se cada any.

En tots dos casos, en general, se senten persones sanes per poder superar una grip, i per tant, prefereixen estalviar-se tot el procés. També hi ha ocasions en què la persona no l'ha agafada els darrers anys o que s'han posat la dosi i han patit reaccions adverses o han percebut haver-se refredat més que altres anys. Són alguns dels motius que donen els pacients a l'hora de rebutjar la vacuna.

Així ho explica la infermera adjunta a la direcció del CAP Vila de Gràcia de Barcelona, Maite Fabregat, en un primer dia on més que administrar vacunes els professionals informaven d'aquesta possibilitat perquè els pacients ho comencin a fer els propers dies.

Fabregat reconeix que els professionals, són conscients que la vacuna és «segura i eficaç» i per això creu que cal treballar la conscienciació social de la importància de protegir-se perquè, qualsevol persona sana pot preparar les defenses per passar la malaltia de diferent manera.

Així reconeix que entre la població més jove no es valora la grip com una malaltia perillosa i per això, la vacuna no és prioritària. També explica que, en algunes persones, pot haver provocat reaccions adverses, una situació que fa tirar enrere en campanyes futures.

D'entre les persones que hi ha al CAP Vila de Gràcia, hi ha l'Ana Maria Vigil, infermera de 60 anys que fins ara, i malgrat 20 anys de professió, no s'havia atrevit a posar-se-la.

«No n'he tingut mai la necessitat, però ara he fet 60 anys i en veig més», explicat Per tant, la combinació d'edat i sector professional ha estat el factor decisori per provar la vacuna de la grip per primera vegada.



Les embarassades, grup de risc

Salut s'ha fixat com a objectiu que enguany el 3% d'embarassades que es van vacunar creixi fins a un 20%, i per tant, promocionarà la protecció entre el col·lectiu que actualment, segons relata Fabregat, veuen el procés d'embaràs com un «procés de salut», i desconeix encara que en cas de complicacions com un part prematur o un nadó de baix pes, la grip és un factor de risc.

En aquest sentit, Fabregat reconeix que aquesta «sensació de perill» que sí que existeix amb malalties com la tos ferina, no hi és amb la grip perquè no hi ha nadons morts d'aquesta malaltia, però recorda que vacunant-se, la mare també enforteix les defenses dels petits.

Les persones d'entre 60 i 65 anys també es veuen prou sanes com per superar un procés gripal i per tant, sens dubte, el sector de població més fidel a la vacuna són les persones grans, sobretot majors de 80 anys i encara més si tenen malalties cròniques o altres problemes de salut prèviament.

És el cas d'en Joan Segura que amb 89 anys, fa 15 anys que es vacuna i admet que «sempre m'ha donat molt bon resultat».