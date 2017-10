Olot aprovarà un pressupost de més de 33 milions, un 7% més que el 2017

L'Ajuntament d'Olot aprovarà aquest dijous el pressupost per l'any vinent. Serà de 33,08 milions d'euros, un 6,85% més que aquest 2017. L'alcalde de la ciutat, Josep Maria Corominas, ha subratllat que s'ha elaborat en un context d'incertesa política però que s'ha intentat que sigui "realista". El manteniment dels serveis essencials continua essent la prioritat, segons ha dit l'alcalde, i per això s'ha decidit apujar un 2% els impostos i taxes corresponent a l'augment de l'IPC en el darrer any. En el cas de l'IBI, s'apujarà fins a un 5% per compensar, entre altres coses, el canvi normatiu de les plusvàlues que comportarà una davallada dels ingressos municipals per valor d'uns 400.000 euros que es calcula que deixaran d'ingressar aquell any. En el capítol d'inversions, es preveu destinar 3,587 milions, dels quals 2,5 es finançaran a crèdit i la resta, amb fons propis i ajuts. El nou firal serà l'obra més important amb 1,8 milions, que s'enllestirà aquest 2018. El pressupost i les ordenances fiscals s'aprovaran aquest dijous per ple.