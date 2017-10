Les pluges no omplen els embassaments

La manca de pluges de les darreres setmanes ha repercutit directament en l'estat dels embassaments gironins. Malgrat que fa uns dies la província va viure un episodi de precipitacions molt intens, l'efecte d'aquest ha estat poc visible perquè les pluges més abundants es van concentrar aigua avall dels embassaments.

L'episodi de precipitació general que va tenir lloc entre el dimecres 18 i el dijous 19 d'octubre va deixar més de 100 mm de pluja en alguns indrets. En el cas de les comarques gironines, les xifres més significatives es van registrar a les comarques del Ripollès i la Selva, que van acumular fins a més de 70mm. La pluja es va anar estenent per tota la província, i va agafar important rellevància al litoral.

Tot i els minsos resultats, sí que es va registrar un petit increment d'1,6 hm3, que a la pràctica no suposa un volum destacat, i que bàsicament va servir per trencar la tendència decreixent dels embassaments després de molts dies sense pluges. El passat dimecres les xifres dels embassaments estaven al 53,1% (370 hm3) i després del temporal es van situar al 53,2% (370 hm3). Els volums amb què es troben els embassaments de les comarques gironines són lleugerament superiors als registrats durant l'any passat per les mateixes dates però, al mateix temps, es troben per sota de la mitjana dels darrers 5 anys. Amb aquests volums, les demandes estan garantides per tot el que resta d'any.



Es manté la prealerta

Malgrat que no hi ha perill de quedar-se sense aigua fins a principis de l'any que ve, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha optat per mantenir l'escenari de prealerta per sequera. Aquest s'activa quan les reserves baixen per sota del 60% i té en compte mesures com un major seguiment de l'estat de les reserves, així com diferents accions d'informació i també sensibilització orientades a afavorir l'estalvi.

En el cas que l'aigua dels embassaments disminuís més, per sota del 40%, s'entraria dins d'una situació d'alerta en la qual es prendrien encara més mesures de gestió i estalvi.