Trobada per a persones amb lesions medul·lars i cuidadors

Asepeyo va celebrar divendres passat a Girona el VI fòrum Càtedra Asepeyo, adreçat a persones amb lesió medul·lar o dany cerebral adquirit i als seus cuidadors. L'objectiu era informar sobre els tractaments més actuals per a la cura dels grans dependents. Durant la jornada de divulgació es va parlar de les dificultats que sorgeixen a l'hora de tractar aquest tipus de lesions i es va fer un taller pràctic sobre l'electroteràpia analgèsica, la qual consisteix a reduir la sobrecàrrega muscular que pugui patir tant el cuidador com el gran dependent; tècnica que possibilita poder seguir el tractament rehabilitador des de casa. En l'acte també es van lliurar els reconeixements del Curs de Cuidadors, expedits per l'Escola del Cuidador de la Mútua i acreditats per la Universitat d'Alcalá.