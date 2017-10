El Trueta farà ecografies per comprovar l'estat de les artèries dels usuaris pel Dia Mundial de l'Ictus

L'hospital Trueta de Girona commemorarà aquest divendres el Dia Mundial de l'Ictus realitzant ecografies de Doppler als usuaris que ho sol·licitin amb l'objectiu de comprovar l'estat de les artèries i determinar si tenen predisposició a patir aquest tipus d'infarts cerebrals. Els professionals del centre també mesuraran la pressió arterial i la glucèmia per prevenir la malaltia. Durant la jornada, a més, es faran recomanacions per reduir riscos. L'hospital celebrarà l'acte coincidint amb el 25è aniversari de la creació de la Unitat d'Ictus del centre, la primera de Catalunya i pionera a tot l'Estat espanyol. Els interessats podran fer-se la prova al vestíbul de l'edifici des de les nou del matí i fins a la una del migdia.

Es calcula que una de cada sis persones patirà aquest tipus d'accident cerebrovascular al llarg de la seva vida. A Girona, cada any 1.700 gironins pateixen un infart cerebral i només el 50% arriben a l'hospital durant les sis primeres hores des de l'inici de l'afectació. Amb l'objectiu de treballar en la seva prevenció, el Trueta participarà activament divendres en la commemoració del dia d'aquesta malaltia.

L'objectiu és incidir en la importància de la detecció precoç i aprendre a identificar els senyals d'avís. Per això, des de les nou del matí i fins a la una del migdia, al vestíbul del centre hospitalari, els professionals de la unitat destinada a aquest tipus d'infarts informaran sobre la malaltia i faran ecografies de Doppler. Aquestes ecografies serveixen per comprovar l'estat de les artèries i el seu resultat pot indicar factors que predisposin a patir un ictus.

A més, es faran controls de la pressió arterial i la glucèmia, a banda de recomanacions com fer exercici moderat, mantenir una dieta sana o evitar fumar. La jornada es realitzarà coincidint amb el 25è aniversari de la creació de la Unitat d'Ictus del Trueta, que va ser la primera de tot Catalunya i una de les pioneres a l'Estat espanyol.



La importància d'identificar les senyals

La detecció dels signes d'avís d'aquest tipus d'infarts són crucials per poder-hi actuar amb celeritat. Entre ells, hi ha la pèrdua de força o de sensibilitat de manera sobtada a la cara, el braç o una cama. També la pèrdua de visió d'un ull, la dificultat per parlar o entendre i un intens o sobtat mal de cap.

Segons dades de l'OMS, aquesta malaltia cerebrovascular és la segona causa de mort i la primera d'invalidesa en els adults dels països occidentals. A Espanya, és la primera entre les dones i representa el principal motiu d'incapacitat, ja que la majoria de pacients pateix seqüeles que, en el 40% dels casos, els inhabiliten per fer les seves activitats quotidianes.

El Trueta és el centre de referència en el tractament de la malaltia a la Regió Sanitària de Girona. El seu Servei de Neurologia atén més de 1.000 casos d'ictus cada any, dels quals entre 500 i 600 requereixen d'ingrés a la unitat especialitzada.