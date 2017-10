La UdG és la universitat de l´Estat amb més projectes de voluntariat

La implicació social de la Universitat de Girona, que es concreta en la realització de projectes de cooperació de molt diversa mena, la situa al capdavant dels centres universitaris de l'Estat. Per cinquè any consecutiu, la UdG s'erigeix com la que desenvolupa més programes de voluntariat, segons un estudi de la Fundación Mutua Madrileña.

Aquest informe analitza el voluntariat universitari en centres públics i privats. En la darrera edició, que s'acaba de fer pública, ha avaluat 40 universitats espanyoles i 64 organitzacions no governamentals. De totes elles, la UdG és la que més projectes va desenvolupar el curs passat: 178, en concret. Un lideratge que manté des de la primera edició de l'estudi, ara fa cinc anys. En l'actual, després de Girona, en segon i tercer lloc hi ha les universitats de Santiago de Compostela i de Navarra –amb 160 i 151 projectes solidaris, respectivament.

L'Oficina de Cooperació de la UdG, amb seu al campus de Montilivi, és la responsable de gestionar, coordinar i assessorar l'acció solidària de la universitat.

L'informe «Voluntariat Universitari» de la Fundació Mutua Madrileña corresponent al curs 2016-2017 destaca –tal com informa la UdG– que el nombre d'estudiants voluntaris ha augmentat. Tot i que a Girona hi està implicat l'11% dels alumnes, en xifres absolutes la superen la Universitat CEU San Pablo de Madrid –amb 4.500 estudiants–, la de Santiago –amb 2.668– i la Universitat de Barcelona –amb 2.246.

Pel que fa al lloc on reverteixen els programes, el 67% de les activitats s'ubiquen a l'entorn proper, ja que es fan a l'Estat. I per tipologies, una de cada dues universitats tenen iniciatives relacionades amb la infantesa. L'informe també posa de manifest que els projectes de cooperació internacional han augmentat un 7% respecte al curs 2015-2016.