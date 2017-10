Unides contra el càncer de mama

Quatre dones unides per la superació d'un càncer de mama són les protagonistes de l'exposició Mocadors al vent, una mostra fotogràfica que es pot veure a Blanes des del cap de setmana passat. La mostra, que es pot veure a la sala Maria Luisa García Tornel de l'Ajuntament de Blanes, recull l'experiència de quatre dones que es van conèixer durant les sessions de quimioteràpia a l'hospital de Blanes i van compartir l'experiència de lluitar contra malaltia donant-se suport mutu. Juntes van compartir les pors dels inicis, els marejos, els canvis en el dia a dia i la incertesa d la situació, però també les ganes de sortir-se'n.

Expliquen que es va crear entre elles un vincle que va ajudar-les a afrontar la malaltia i a donar-se mutu i còmplice suport. La força que va sorgir les va contagiar de l'optimisme necessari, unides alhora pel desig compartit de trencar barreres i fer oblidar els estigmes que van associats al càncer de mama. Un altre objectiu comú van ser les ganes de passar-s'ho bé i mostrar-se al món en positiu abans que despertar la pena o la commiseració.

Seguint aquesta fita, va sorgir la idea de fer una sessió fotogràfica que recollís en imatges totes aquestes vivències. Per això, han comptat amb la col·laboració dels fotògrafs Jordi Masbernat i Josep Salip, que s'han encarregat de treure la part més fotogènica de les quatre dones. Ho van fer a través de tres sessions diferents, una de les quals la van fer al castell de Sant Joan de Blanes.

No es tractava de ser més o menys presumida, de sortir més o menys afavorida, sinó de la valentia de mostrar-se amb i sense el mocador, com un símbol d'esventar tot allò negatiu que s'associa amb el càncer de mama. Tampoc se li treu importància, perquè es tracta d'un procés dur i difícil de superar, però li han volgut treure el dramatisme i la càrrega negativa que sovint associa la malaltia amb la mort.

El què en un principi es van plantejar com un joc, una teràpia molt íntima, van decidir mostrar-la per compartir el què han après. En definitiva, un cant a la bellesa de la vida al qual la Noèlia, les dues Sílvies i la Uli hi posen cara, però que ben bé podríem ser qualsevol de nosaltres.

La instal·lació Mocadors al Vent és una mostra interactiva, on els visitants poden ficar-se en la pell de les quatre protagonistes i entendre millor la seva vivència. Per aquest motiu, hi ha diversos elements com ara un tocador on poder posar-se millor un mocador, on veure's reflectit. Un altre ingredient és un espai per agrair, per expressar-hi els sentiments, a través d'un llibre de signatures.

Una de les qüestions que també ha emocionat aquestes dones iha estat que des del minut zero en què es van proposar tirar endavant el projecte s'han trobat amb l'oferiment de col·laboracions per tot arreu.

Així, a banda de l'equip de fotògrafs, també han comptat amb Xavi Garriga, de l'Escola d'Art de Sabadell; la psicòloga Mariona Riera; Susanna Martín i Pepa Sánchez, que han dissenyat el cartell; i el suport de coordinació d'Angie Rota.

L'exposició es va inaugurar la tarda d'aquest passat dissabte i, a banda de les protagonistes, l'acte el va encapçalar l'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, acompanyat de regidors i regidores de l'Ajuntament de Blanes. També va participar un representant de la junta local a Girona de l'Associació Catalunya Contra el Càncer, així com la major part de les persones que han contribuït a què el projecte hagi estat possible fer realitat.

L'exposició es podrà visitar fins al 4 de novembre, de dilluns a dissabte, de 17 a 19.30 de la tarda.