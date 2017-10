Banyoles congela les taxes i només apuja l'impost que afecta les construccions

L'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) és l'únic que s'apujarà a Banyoles l'any que ve, passant de l'1,5% actual al 3%, tal com es va aprovar a l'últim ple municipal. L'equip de govern, de CiU, va destacar la congelació de la pressió fiscal, «sense ni aplicar ni tan sols l'IPC».

Dimarts, l'Ajuntament va aprovar inicialment la modificació de les Ordenances Fiscals per 2018, que inlou una nova regulació dels ajornaments i els fraccionaments per adequar els trams i les garanties a l'actual situació econòmica. Mitjançant un comunicat, el govern local va dir que el consistori «va polint aspectes tècnics de les Ordenances Fiscals per tal de millorar l'aplicació dels tributs municipals». L'acord es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern i de Junts per Banyoles-ERC, mentre que els altres dos partits de l'oposició, la CUP i Independents de Banyoles-ICV hi van votar en contra.