La boira dificulta el trànsit en algunes carreteres gironines

La boira fa la guitza a alguns conductors que circulen per les terres gironines aquest matí.



Segons el Servei Català de Trànsit (SCT) hi ha problemes de visibilitat a la C-35 al seu pas per Vidreres i a l'autopista AP-7 a Maçanet de la Selva.



Els bancs de boira són presents a molts punts de Catalunya i el SCT alerta a través del seu Twitter de la situació i dóna consells als conductors per evitar ensurts:





La situació meteorològica està a punt de donar un gir. Aquí pots consultar laAvui es preveu que pugini vagin de baixada per situar-se en els registres habituals de tardor.