Un camió perd la càrrega i provoca cues a Bescanó

Matí complicat per a aquells conductors que havien d'anar cap a Girona o Bescanó. Un camió va perder la seva càrrega en una de les rotondes de la GI-535, a prop de Montfullà i això va provocar que s'hagués de fer pas alternatiu durant més d'una hora i mitja.

Es tracta d'una carretera que va especialment carregada ja que porta cap a la N-141, la popularment coneguda com a carretera de la Vergonya i que uneix Anglès amb Salt.

Aquest accident de trànsit d'un camió que portava unes grans plaques de formigó va fer activar els serveis d'emergència però, sortosament, no es van haver de lamentar ferits.

L'accident va produir-se quan faltaven pocs minuts per les deu del matí a tocar d'una rotonda de recent construcció que es troba a l'inici de la GI-535 i que dona accés a una àrea industrial.



Escampall a la carretera

El camió va perdre la càrrega i això va provocar que es desplacessin les plaques de formigó que transportava al mig de la calçada. L'escampall d'aquests elements va generar cues. Unes retencions que a les deu del matí eren d'un quilòmetre de longituds en els dos sentits de la marxa, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, arran de l'accident es van veure obligats a fer pas alternatiu a la GI-535, via que uneix Salt amb Bescanó.

A causa d'aquest succés, els vehicles que circulaven per la via van ésser desviats per a l'interior de la zona industrial.

Aquesta situació de pas alternatiu de vehicles per la carretera GI-535 va durar prop d'una hora i mitja i llavors, un cop retirats els elements de la carretera i les plaques de formigó carregades en un altre camió, el pas de vehicles es va donar per normalitzat.