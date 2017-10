La Costa Brava i Girona es promocionen per primer cop a la fira de Singapur

L'oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona és present a la fira professional més important d'Àsia-Pacífic, la ITB Àsia, que té lloc a Singapur des de dimecres passat fins avui. La fira reuneix prop d'11.000 professionals del sector turístic d'arreu del món i 846 expositors de 110 països. Segons l'Agència Catalana de Turisme, Barcelona revalida la primera posició com a destinació més visitada pels turistes d'Àsia-Pacífic, però Girona i la Costa Brava comencen a despuntar més per als mercats d'Austràlia, Nova Zelanda i, també, Corea del Sud i Singapur.

En el decurs de tres intenses jornades, des d'un espai promocional dins l'estand de Catalunya, representants del Patronat de Turisme Costa Brava Girona participen en la fira amb l'objectiu de difondre els atractius i productes turístics de la demarcació de Girona, com a complement a l'oferta de la capital de Barcelona.

Concretament s'hi promociona l'oferta d'allotjament de luxe de la demarcació, cultura i golf, compres i enogastronomia, i turisme de reunions, així com diverses experiències turístiques de qualitat que ofereixen empreses específiques de la demarcació. Així mateix, a la fira es mantindrà una trentena d'entrevistes amb operadors de viatge i periodistes especialitzats en turisme de diversos països asiàtics.

En paral·lel a la fira, dimecres es van dur a terme a terme dues presentacions de la destinació adreçades a mitjans de comunicació i operadors turístics, respectivament. A la trobada amb premsa hi van assistir una quinzena de mitjans de comunicació entre els quals hi havia Esquire Singapore, Singapore Tatler, Travel Inspiration 360 i Singapore Airlines Inflight Magazine. A la trobada amb agents de viatges d'agències van assistir representants d'agències majoristes com CSTravel, Quotient Travel Planner, Pacific Arena, Travel Wander o Viewer's Choice, entre d'altres.



Mercat asiàtic a l'alça

Segons les previsions de l'Agència Catalana de Turisme sobre el mercat emissor de turisme d'Àsia-Pacífic per a finals de 2017, s'espera que el nombre de turistes provinents de tota l'àrea geogràfica d'Àsia-Pacífic (Japó, Índia, Indonèsia, Malàisia, Corea del Sud, Singapur, Tailàndia, Filipines, Austràlia i Nova Zelanda) a Catalunya superi el llindar dels 1.500.000.

Els consumidors asiàtics acostumen a gastar entre tres i quatre vegades més que la mitjana dels turistes europeus a Catalunya. Es continua preferint els establiments hotelers de quatre i cinc estrelles, preferiblement de les cadenes internacionals. Barcelona revalida la primera posició com a destinació més visitada, tot i que Girona i la Costa Brava comencen a despuntar més per als mercats d'Austràlia, Nova Zelanda i, també, Corea del Sud i Singapur.