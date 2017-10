Els gossos com a opció laboral

La Fundació SER.GI, entitat gironina centrada en projectes d'inclusió social, ha informat joves de 16 a 29 anys de Celrà i Salt sobre les opcions laborals relacionades amb el món dels gossos. Al llarg de dues sessions fetes aquest octubre, van interactuar amb diferents tipus de gossos de treball i van conèixer les professions relacionades amb l'educació canina i les intervencions assistides amb animals en diferents àmbits de la societat.

En l'activitat, dirigida per l'empresa Teràpies Canines, hi van participar usuaris dels projectes Porta d'Accés de Salt i Joves de Celrà. La proposta va incloure aspectes teòrics i pràctics, i s'ha emmarcat en els projectes educatius de la Fundació SER.GI.

Pel que fa amb Porta d'Accés, la fundació ofereix suport a adolescents i menors de trenta anys, tot treballant per la seva permanència en el sistema educatiu o, si això no és possible, per millorar la transició de l'escola al món de treball. D'altra banda, amb el Projecte Joves de Celrà SER.GI canalitza demandes i propostes de joves de més de setze anys que es troben en situació de risc d'exclusió social.

Relacionat amb els objectius d'aquests dos programes, la fundació va organitzar aquesta activitat amb gossos, amb el propòsit de mostrar un camp formatiu i laboral que pot ser d'interès per als joves.