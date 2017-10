Importants anomalies de les màximes a la província

Una jornada extremadament càlida que va posar en alerta les comarques gironines. En ple mes d'octubre, les màximes de la província van registrar uns valors més elevats dels habituals amb anomalies que anaven entre els 4 i els 7 graus en alguns casos.

Així ho va posar en coneixement l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que va informar ahir d'aquestes anomalies que es van donar, no només a Catalunya, sinó pràcticament a tot l'Estat. En el cas de les comarques gironines els valors van registrar un augment d'entre 4 i 7 graus, arribant a una franja encara més destacada a les zones del nord-oest, on la variació va ser encara més accentuada amb valors que oscil·laven entre els 7 i els 13 graus. Els termòmetres van pujar de manera notable deixant un ambient més primaveral que no pas propi d'una setmana de finals d'octubre.

Les màximes registrades es van quedar en 26 graus en llocs com Fornells de la Selva o Das. Un grau per sota, es trobaven la Vall d'en Bas, Anglès, Banyoles, Girona, Santa Coloma de Farners o Figueres. Finalment entre els més destacats també hi havia altres punts com Blanes o Roses, amb 24 graus registrats cada un d'ells. La resta, es trobaven una mica per sota, però superant sempre els 15 graus, fins i tot a les zones del Pirineu i Prepirineu.



Un mar sense variacions

Tot i el càlid ambient de la jornada, la temperatura del mar es va mantenir constant i no va presentar gaires alteracions. Durant tota aquesta setmana es trobava a 18 graus, una xifra «que toca» per aquesta època de l'any. Segons va assegurar Josep Pascual, observador i meteoròleg, «a principis de mes les temperatures de l'aigua registrades van ser excepcionals, arribant fins als 23 graus en algun dels dies, quan s'havien de mantenir entre 19 i 20 graus».

Aquesta variació no va directament lligada, però, amb la temperatura ambient, ja que l'aigua es veu molt afectada per altres factors com poden ser els corrents marítims o bé el vent.