El Banc dels Aliments de Girona necessita 4.500 voluntaris per al Gran Recapte

El Banc dels Aliments de Girona necessita 4.500 persones voluntàries per a la propera edició del Gran Recapte, que se celebrarà l'1 i el 2 de desembre, pràcticament les mateixes que l'any passat es van mobilitzar (4.485) per ajudar la recollida de menjar. La inscripció de voluntaris ja està oberta a través del web del banc.

Durant la presentació de la campanya d'enguany, els quatre bancs d'aliments de Catalunya van expressar el temor que l'actual context polític afecti la participació de voluntariat en el Gran Recapte. Per aquest motiu, van recordar que, d'acord amb l'informe que les Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) van difondre al juliol es calcula que el 5,5% de la població catalana està en situació de pobresa severa. Els bancs d'aliments fan una crida a solidaritzar-se amb les persones més desfavorides.

Els objectius del Gran Recapte de 2017 són recollir aliments nutritius de llarga durada com oli, llet, conserves de peix i llegums cuites; a més de sensibilitzar i mobilitzar la població per ajudar a pal·liar la situació de pobresa.

El Banc dels Aliments necessita dos tipus de voluntaris. D'una banda, persones que facin torns de 4 hores en una botiga o supermercat, tant per informar els clients que poden comprar i donar aliments bàsics com per recollir-los. I de l'altra, per classificar els productes al magatzem durant el Gran Recapte i els dies posteriors. En la darrera edició, a les comarques de Girona es van recaptar 471.000 quilos d'aliments; 4.374.000, a Catalunya.