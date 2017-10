Cassà congela el gruix de les taxes però apujarà l´IBI i les escombraries

L'Ajuntament de Cassà ha congelat la majoria d'impostos i taxes del 2018, però els rebuts de l'IBI i de les escombraries s'encariran. El Consistori va informar que l'objectiu d'aquest any és seguir fomentant que els veïns del municipi s'acullin a les bonificacions aprovades, en bona part, des de l'any passat. Així es va aprovar en el ple muniicpal celebrat dimecres, amb els vots a favor d'ERC i l'abstenció del PDeCAT.

El regidor d'Hisenda, Pau Presas, va explicar que «l'objectiu és mantenir la política fiscal iniciada fa 2 anys i potenciar les bonificacions de caràcter social, mediambiental i de reactivació econòmica». Aquest 2017, 24 contribuents s'han beneficiat d'alguna bonificació, ja sigui per noves construccions, rehabilitacions fetes per joves o per obres en façanes o el nucli històric. Pel que fa a la de la taxa d'escombraries, s'hi han 388 persones –un 27% més que el 2016–; i per a la llar d'infants, l'han demanat 14 cassanencs, 4 més que l'any anterior. L'Ajuntament va recordar que enguany s'han aprovat o ampliat subvencions per rehabilitar façanes i millorar locals comercials.