Foment invertirà més de 5 milions per millorar carreteres gironines

El Ministeri de Foment ha anunciat avui que invertirà 5,66 milions d'euros en millores de conservació a les carreteres gironines de l'Estat.

Tal com apareix publicat avui al BOE, s'ha licitat un contracte de serveis per a l'execució de diverses operacions de conservació i explotació en tres trams de carreteres a la província: la N-260 al seu pas per Ripoll (Ripollès), la N-154 al seu pas per Puigcerdà (Cerdanya) i també a la mateixa localitat a la N-152.

L'objectiu d'aquests treballs és millorar la senyalització variable i els semàfors, així com el manteniment de les instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat.

Amb aquesta inversió, també es realitzaran treballs de desbrossament, neteja de cunetes i, en general, totes les tasques de conservació de les esmentades vies.

A més d'aquestes actuacions, Foment preveu incloure l'elaboració d'inventaris i reconeixement de l'estat d'aquestes carreteres, obtenir informació sobre el seu funcionament i realitzar estudis d'accidentalitat per millorar la seguretat viària.