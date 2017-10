Una justícia que no s´atura

Fa poc més d'un mes que la filla i la neta de Juan Lorenzo –un gironí que va mantenir-se fidel a la República fins a la seva mort– van rebre el document de l'anul·lació del judici pel qual va ser afusellat ara fa 78 anys. El seu cas no és ni de bon tros aïllat, ja que a la província hi ha 7.200 gironins processats per la dictadura a qui s'acredita les nul·litats de les condemnes i els familiars dels quals cerquen aportar llum i memòria a les seves històries des del 15 de setembre.

Amb la posada en marxa de la petició, cada vegada són més les persones que han començat a rebre els papers que anul·len els processos judicials que es van donar entre l'abril de 1938 i fins al desembre de 1978, arran dels quals es van registrar 66.592 persones físiques i 15 entitats processades injustament pels tribunals franquistes. En el cas de les comarques gironines, hi ha més de 7.000 represaliats, dels quals uns 500, com a mínim, van acabar executats.

De moment, el Departament de Justícia ja ha rebut 1.575 sol·licituds per obtenir aquest document personalitzat, de les quals 1.047 s'han tramitat de forma telemàtica. Altres han optat per recollir-lo en persona a les diferents seus de la Generalitat, en concret 528. D'aquesta xifra prop d'una cinquantena provenen de les comarques gironines i es preveu que la xifra augmenti encara més.



Els tràmits necessaris

Totes aquelles víctimes o familiars de víctimes que ho desitgin poden demanar els documents en qualsevol moment. La sol·licitud es pot fer de forma presencial a totes les oficines d'atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya, a través del web del Departament de Justícia o bé trucant al telèfon 012. En un termini màxim de 30 dies, els documents s'entregaran a la seu i als serveis territorials del Departament de Justícia, i els que ho desitgin també el podran rebre per correu electrònic.