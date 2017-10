Olot inaugura el restaurant del volcà Montsacopa

La discreció és el tret principal del bar restaurant que ahir a les cinc de la tarda va obrir al cim del volcà Montsacopa. Ho va definir l'arquitecta coautora del projecte, Mireia Torras. L'altre autor és Pere Llimargas que ahir no estava a l'acte de presentació. L'acte d'obertura va reunir les autoritats locals i desenes de persones al voltant de l'equipament de serveis. L'edifici va ser començat fa un any i mig i ha tingut un cost de 200.000 ? finançats entre la Generalitat i l'Ajuntament.

Torras va apuntar que a l'entrada del recinte fortificat els elements principals són l'ermita i la muralla. Va dir: «L'edifici existeix, però no vol ser protagonista, tot i que es comunica amb el seu entorn».

L'adjudicatari del servei de bar restaurant, Jordi Anglada, va explicar que s'havia presentat al concurs per l'atractiu que té l'espai. «Les vistes són magnífiques, l'edifici és històric», va enumerar. Va explicar que en el procés de construcció del servei ha trobat suport de la gent. Segons ell, li preguntaven per quan obririen. Va valorar que per arribar dalt s'ha de caminar. Va considerar que la caminada s'ha de fer per gaudir de les vistes i de l'entorn i que el restaurant forma part d'un tot.

Va explicar que la idea és crear un entorn de serveis, en el qual tothom s'hi sentís a gust. Segons ell, el concepte és compartit entre ell i l'Ajuntament. Va assenyalar que s'hi podrà esmorzar, fer-hi tapes, dinar i sopar a la terrassa, en una espècie de balconada sobre la ciutat.

Abans que parlessin Torras i Anglada, el regidor de Promoció, Estanis Vayreda, va obrir els parlaments. Vayreda va explicar que l'equipament inaugurat forma part d'una estratègia destinada a la posada en valor dels volcans de la Garrotxa. Va valorar que la creació de l'espai ha estat llarga i complicada per l'adequació de l'equipament als valors naturals i històrics del volcà.

Va recordar que han apujat l'electricitat, l'aigua i el gas fins al restaurant. L'acció, segons ell, servirà per dotar de llum el camí principal i per proporcionar aigua corrent als horts. Va dir: «Es tracta de dos fets que contribuiran a dignificar l'entorn».

El director del Parc Natural de la Zona Volcànica, Xavier Puig, va explicar que la voluntat de crear un edifici de serveis al cim del Montsacopa ve de temps. Va recordar que a l'ermita de Sant Francesc van prendre la decisió d'ubicar el bar restaurant dins el fortí, en un lloc discret.

L'acte va ser tancat per l'alcalde, Josep Maria Corominas (PDeCAT). L'alcalde va valorar l'equipament com un actiu de cara el turisme que camina i va amb bicicleta.

També va ressaltar que els caminants que pugen dia a dia al cim del volcà disposaran d'un espai amb serveis, on podran seure, menjar, beure, admirar el paisatge i relaxar-se.