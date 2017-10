Una aplicació pionera posa les entitats socials a un clic d'usuaris i voluntaris

Si la societat actual viu enganxada al telèfon mòbil, per què no utilitzar-lo amb finalitats socials? Aquesta sembla la premissa de què parteix la creació d'una aplicació de la Taula del Tercer Sector Social, un projecte pioner a l'Estat que vol connectar la ciutadania amb les organitzacions per, sobretot, facilitar la mobilització del voluntariat. Es tracta d'esprémer les possibilitats de les noves tecnologies per promoure la participació en el teixit associatiu que està més bolcat en els col·lectius desfavorits de la societat.

El nom, Mapa d'entitats socials, descriu el contingut de l' app, que permet localitzar les organitzacions en funció del lloc on es troben –informa del municipi i la comarca– i de la proximitat amb l'usuari, mitjançant un sistema de geolocalització; també del tipus de col·lectiu que atén –gent gran, infants, joves, persones amb discapacitats, nouvinguts o reclusos, per exemple–; i l'àmbit d'intervenció –la inserció laboral, el dret a l'habitatge o, entre altres, l'ajuda alimentària. També permet accions com crear un llistat d'organitzacions preferides o fer recerques ajustades als interessos de l'usuari.

En la seva arrencada, l'aplicació permet consultar 3.484 entitats socials, la majoria de les quals (3.021) pertanyen a alguna de les 35 federacions que estan integrades a la Taula del Tercer Sector –la resta són de la ciutat de Barcelona i s'hi han inclòs després de signar un conveni amb l'Ajuntament. Pel que fa a les comarques gironines, el mapa identifica prop de mig miler d'entitats repartides en poblacions de totes les comarques, tot i que concentrades majoritàriament a la capital.



Telèfon, correu electrònic i xarxes

Amb aquesta nova eina, la Taula vol posar les coses fàcils a les persones interessades a col·laborar amb projectes socials. Per aquest motiu, l'aplicació de telefonia mòbil –accessible en dispositius IOS i Android– permet accedir a les dades de contacte de cada organització i adreçar-s'hi via trucada telefònica, correu electrònic o a través de les xarxes socials.