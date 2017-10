Els avis de Roses podran participar en un taller per fer un llargmetratge

L´exitosa iniciativa engegada l´any passat per l´Àrea de Benestar Social de l´Ajuntament de Roses, consistent en un taller per a gent gran destinat al món del cinema, prossegueix aquesta temporada amb una nova proposta en la qual el repte serà la gravació d´un llargmetratge.

L´any passat els avis i àvies inscrits en el taller de cinema van poder participar en el procés creatiu d´elaboració d´un curtmetratge, endinsant-se en les diferents fases i tasques que intervenen en la gravació d´una peça d´aquestes característiques (interpretació, guió, gravació, producció, vestuari, etc.).

En aquesta nova edició serà un llargmetratge. Per aconseguir-ho, les sessions incloses en el taller s´amplien, passant a ser un total de vuit, i es desenvoluparan entre els mesos de novembre, desembre i gener, cada dilluns, a partir de les 10 del matí.

L´espai on s´impartiran les classes i on s´aniran desgranant i treballant les diferents etapes que intervenen en la gravació, serà el Teatre Municipal, i es comptarà novament amb l´assessorament i guiatge dels professionals de La Tramoia, empresa especialitzada en el gènere.

L´objectiu de la proposta, que és una activitat gratuïta, és que els participants s´endinsin per complet en com és i quines tasques es desenvolupen en la realització d´una obra cinematogràfica.

El resultat d´aquest procés es podrà veure al Teatre Municipal de Roses, amb la projecció del llargmetratge en una sessió oberta a tota la població, prevista per als mesos de març o abril. Les persones interessades a participar poden adreçar-se fins al proper 13 de novembre a les oficines de l´Àrea de Benestar Social, a la Casa del Mar.