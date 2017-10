El Consorci de Medi Ambient aconsella encarir la recollida de deixalles a la Garrotxa

El Consell Comarcal de la Garrotxa –en el seu darrer ple– va aprovar un estudi econòmic i financer de la gestió, tractament i recollida de deixalles per a 2018. L'estudi ha estat realitzat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i recomana un increment d'entre un 3,77 per cent i un 4,40 per cent de la despesa de la recollida als municipis.

Segons va explicar la consellera de Gestió econòmica, Fina Surina (PDeCAT), «l'increment, en gran part, és per causa de l'obligació que tenen els municipis de pagar el cànon d'entrada a l'abocador, establert per l'Agència de Residus de Catalunya». Es tracta d'un cànon que ha de seguir les directrius en residus que marca la Unió Europea.

L'acord va ser aprovat amb els vots a favor del PDeCAT, ERC, la CUP i el PSC. Josep Guix (PSC) va demanar celeritat en l'activació del Centre de Triatge de Residus de la Garrotxa, a Sant Jaume de Llierca, i Lluís Rubió (CUP) va demanar un canvi de model de recollida. Rubió va valorar que la construcció del Centre de Residus, segons el seu criteri, no solucionarà el problema del cost de la recollida a la comarca.

El ple també va acordar modificar la taxa per l'entrada de matèria orgànica a la planta de compostatge de la Garrotxa, la reguladora de la taxa de tractament de residus industrials assimilables a residus municipals comercials al dipòsit comarcal de la Garrotxa i la reguladora de la taxa pel tractament de residus municipals no vinculats als serveis comarcals de gestió de deixalles.

Des de fa uns mesos, el Consell comarcal de la Garrotxa fa unes proves per tal d'escollir el model de recollida dels anys venidors. Les proves es varen activar a principis d'estiu i està previst que finalitzin el 31 de desembre del 2017, abans d'establir la propera concessió del servei de recollida.



Diferents opcions als barris

Primer, el procés de proves va consistir en sessions informatives, visites casa per casa i repartiment de material.

Ara, els veïns dels sectors escollits per a l'experimentació ja fan servir el model de recollida que servirà per a l'avaluació.

Al barri de les Olletes de la Vall d'en Bas fan el porta a porta; al de la Roureda de Sant Joan les Fonts han adoptat el mètode de bosses personalitzades; al nucli antic d'Argelaguer fan servir contenidors tancats amb obertura amb targeta i bosses identificatives; i al barri de can Blanc-can Jofre i can Potxa de Santa Pau fan servir contenidors amb identificació d'usuaris i bosses personalitzades.

Tots els sistemes tenen prevista la identificació dels usuaris de cara a una possible regulació de la taxa segons els nivells de selecció de cada usuari.

La intenció és aconseguir aturar la puja de la taxa per la recollida d'escombraries. En la major part de les localitats, el preu del rebut en pocs anys ha tinguts augments propers al 100%. En molts pobles la taxa de la recollida al 2007 era de 90 euros i ara volta els 180 euros per habitatge. El motiu de la puja continuada dels rebuts són les penalitzacions perquè no s'arriba als nivells de selecció estudiats. L'augment encara hauria estat més important si no hagués estat perquè alguns ajuntaments han aportat fons municipals al finançament de la recollida.



Canvis als contenidors

També cal tenir en compte que, en la major part de les localitats, la col·laboració dels veïns i canvis en l'ordenació dels contenidors de recollida han suposat puges significatives dels percentatges de selecció.