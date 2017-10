L'Hospital de Campdevànol pretén potenciar l'atenció geriàtrica integral

L'Hospital de Campdevànol va presentar divendres les línies generals del pla estratègic 2017-2020, el quart que posa en marxa per tal de ser més eficients en la gestió. El director gerent del centre, Joan Grané, va explicar que l'objectiu principal és avançar cap a un model adaptat a les necessitats dels pacients per oferir-los una assistència integral.

Tenint en compte que el Ripollès és la comarca amb el major percentatge de persones grans a Girona, l'hospital s'ha proposat desenvolupar un model integral d'atenció geriàtrica que passaria per potenciar l'hospital de dia d'aguts, en marxa des de fa 5 anys, o explorar l'hospitalització domiciliària. També s'han proposat seguir incorporant nous serveis a través del treball en xarxa del triangle sanitari amb els hospitals de Vic i Olot i incrementar l'activitat de quiròfan. Grané va explicar que s'aposta per un model «adaptat a les necessitats dels pacients amb una assistència integral, centrada més en el seguiment i no tant en la patologia, on es combini l'atenció primària, especialitzada i social». Un dels aspectes que s'ha tingut molt en compte a l'hora de definir aquest nou pla és la situació de la població. Factors com l'alt percentatge de persones de més de 65 anys –representen un 24,5% mentre que la mitjana catalana és del 18%– o el fet de ser la comarca gironina amb més població envellida han marcat els objectius fixats per als pròxims anys. Així, per exemple, s'aposta per desenvolupar un model integral d'atenció geriàtrica que inclou potenciar l'hospital de dia d'aguts, que porta ja anys en marxa però que ara pretén arribar a més pacients. També s'està explorant, juntament amb el Servei Català de Salut, la possibilitat que alguns malalts rebin els tractaments a domicili, el que es coneix com a hospitalització domiciliària i en què els professionals es traslladen fins al pacient per fer un seguiment. Per a això, va admetre Grané, calen recursos i de moment s'està estudiant.



Més operacions i nous serveis

Un altre dels eixos estratègics per millorar la gestió de l'hospital és continuar avançant amb l'anomenat triangle sanitari integrat per aquest hospital, el consorci hospitalari de Vic i l'hospital comarcal d'Olot. Des del 2011, els tres hospitals treballen en xarxa, una aliança que els ha permès compartir professionals i incorporar especialitats que abans no s'oferien des de Campdevànol. Actualment ja s'ofereixen serveis com ara diagnosi per la imatge i farmàcia i s'està estudiant la possibilitat d'oferir-ne d'altres com ara nefrologia, hematologia o cardiologia. Els professionals es desplaçarien fins a Campdevànol per fer consulta i això evitaria el trasllat dels pacients. D'altra banda, també s'ha proposat incrementar l'activitat als quiròfans amb operacions que ara no es fan al centre, com podrien ser de retina o de pròstata. «Ho estem estudiant per veure si algunes es poden fer amb plenes garanties», va admetre Grané.

Entre els objectius estratègics també hi ha millorar en sostenibilitat i potenciar les relacions amb associacions, administracions i altres proveïdors sanitaris.