Una veïna de Girona de 36 anys mor en un accident entre dues motocicletes a la C-65 a Cassà

Una veïna de Girona ha resultat morta en un accident que ha tingut lloc aquesta tarda en la C-65 de Cassà de la Selva, segons ha informat en un comunicat Trànsit. Es tracta de V.R.G., de 36 anys.

L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 20 al terme municipal de Cassà de la Selva (Gironès) en direcció Llagostera, i en ell s'han vist implicat dues motocicletes i quatre persones. L'avís s'ha rebut a les 18.33 hores.

Segons ha informat Trànsit, per causes que encara s´estan investigant, una motocicleta ha encalçat una altra motocicleta, en ambdues viatjaven dues persones. A conseqüència del xoc, la passatgera de la motocicleta que hauria fet l´encalç ha resultat morta. Els altres tres afectats han resultat ferits lleus.

La via continua tallada i s'ha desviat la circulació per l'interior de Cassà. En el lloc dels fets continuen treballant tres dotacions de Mossos, dos de Bombers i tres de SEM. S'està investigant les causes i donant suport psicològic als ferits.