Un motorista mor en un accident de trànsit a la C-65 a Cassà de la Selva

Un motorista ha resultat mort en un accident que ha tingut lloc aquesta tarda en la C-65 de Cassà de la Selva, segons ha confirmat el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

L'accident ha tingut lloc en el quilòmetre 18 en direcció Llagostera i en ell s'han vist implicat dues motocicletes i tres persones segons han informat Bombers. L'avís s'ha rebut a les 18.33 hores.

A causa de l'accident, dos dels accidentants han resultat ferits lleus i un tercer ha mort.

La via continua tallada i s'ha desviat la circulació per l'interior de Cassà. En el lloc dels fets continuen treballant tres dotacions de Mossos, dos de Bombers i tres de SEM. S'està investigant les causes i donant suport psicològic als ferits.