Més de 200.000 gironins tenen assegurança d'enterrament

Més de la meitat de la població de més de 55 anys té una assegurança per pagar l´enterrament.

Més de 200.000 gironins tenen una assegurança d'enterrament. Segons les darreres dades de l'Asociación Empresarial del Seguro (Unespa), les comarques gironines van tancar l'any passat amb 78.088 pòlisses per a sufragar un enterrament, unes pòlisses, que, de mitjana cobreixen 2,6 persones per contracte, el que representa que 202.800 gironins estan coberts.

Girona va acabar el 2016 amb 3.344 pòlisses més que un any erere, quan eren 74.744. La xifra representa un increment del 4,47% respecte el 2015, i manté la tendència a l'alça dels darrers anys. L'increment és superior a la mitjana catalana, que és del 2,58%, i de fet, Girona és la demarcació catalana on més han crescut aquest tipus d'assegurances. Al conjunt de Catalunya hi ha 1.035.932 pòlisses d'enterrament i més d'un terç de la població té aquest tipus de protecció.

L'any passat, aquesta mena d'assegurances van sufragar l'enterrament de 243.000 persones arreu de l'estat, és a dir, sis de cada deu defuncions registrades el 2016, segons les dades del sector de les asseguradores.

La majoria de les inhumacions, 165.000, es van produir en la mateixa localitat on hi va haver la defunció. En 78.000 casos, el 32% del total, va caldre traslladar el cos a una altra població de l'Estat, mentre que 715 persones van morir a l'estranger i va ser necessari repatriar les seves restes.

Després de les assegurances de vehicles, les de decessos són el ram amb més penetració entre la societat, ja que actualment 21 milions de persones a l'Estat estan coberts per una d'aquestes pòlisses. Això representa el 44,5% de la població. Segons les dades del sector, al mercat hi ha uns 8 milions de pòlisses, amb una mitjana de 2,6 assegurats per contracte, membres d'una mateixa família.

La implantació de l'assegurança d'enterrament divergeix molt segons els territoris. És particularment alta a Extremadura, on el 70,2% de la població està coberta, mentre que a les Balears i a Navarra no arriba al 23%.

Més de la meitat de la població de més de 55 anys té una assegurança, i entre els menors de 30 anys la cobertua oscil·la entre el 20 i el 40%, aproximadament.