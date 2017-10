Molló preveu fer un aparcament i un parc infantil a Espinavell

L'Ajuntament de Molló preveu fer un nou aparcament i un parc infantil en un pendent del puig on s'estén el nucli d'Espinavell. La previsió és començar les obres aviat.

La motivació del parc infantil és que, després de temps, ara viuen 7 nens i nenes a Espinavell, un nucli amb uns trenta veïns. Pel que fa a l'aparcament, el motiu és que és un nucli molt visitat en els caps de setmana i hi ha poc espai d'aparcament. Ara, hi ha una zona per aparcar prop de la plaça dels Estudis. Per tal de reforçar-la volen fer un aparcament a la part sud del puig, on hi ha les cases. El parc infantil està valorat en uns 57.000 ? en la seva major part finançats per la Diputació de Girona. L'adequació de l'aparcament serà una obra que començarà més tard.