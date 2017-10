La multa és la pena més imposada a la província

Un total de 10.491 condemnes entre les quals la gran majoria van ser multes. Aquestes són les xifres que figuren a l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el qual ha desglossat per tipologies les penes que es van registrar el 2016.

A les comarques gironines la pena que es va imposar més va ser la de multa, amb una xifra de 3.402, gairebé 600 més que l'any anterior. En segon lloc es va situar la condemna de la presó que es va registrar en 2.477 casos, inferiors el 2015, un any en què se´n van posar 2.636.

Una altra de les penes més comunes entre els gironins és la privació de la conducció del vehicle, la qual va fregar els resultats de fa dos anys i es va quedar en 1.676 casos comptabilitzats.



Altres penes i mesures

Una altra de les penes més posades és la inhabilitació especial per a la feina, en casos en què després del judici el condemnat no pot tornar a exercir el treball que feia durant un temps, o bé per sempre. En aquest sentit a la província es van donar el 2016 un total de 1.043 casos, molt pròxims a les xifres del 2015 on se'n van donar 1.031. Altres condemnes que guanyen força són per exemple la dels treballs en benefici a la comunitat, on 570 casos van optar per aquest resultat aquest any passat.

Durant el 2016 també s´ha imposat la mesura d´aproximar-se a la víctima i parlar-hi. En el primer dels casos es van quantificar 487 casos i pel que fa a la segona opció se'n van donar 397 més. Aquesta mesura és habitual en casos de violència de gènere, on sovint es prohibeix que es doni qualsevol tipus de contacte amb les víctimes per part dels agressors.

A més de les tipologies anteriors hi ha la de la privació de tinença d'armes, on es van concretar 363 casos, així com la d'expulsió del territori nacional, amb 9 condemnes. Aquesta darrera es dona sovint en casos protagonitzats per immigrants, els quals no disposen de cap document legal que els acrediti poder viure al territori d'un determinat estat i se'ls expulsa fins que no disposin dels papers necessaris per fer-ho.

Finalment també es van donar 67 penes de diferents tipus que no es poden englobar en cap de les anteriors.



Un augment gradual

Des de fa quatre anys les penes a les comarques gironines han anat augmentant progressivament. De les 8.385 registrades el 2013, es va passar a les 9.344 de l'any següent, gairebé un miler més, convertint-se així en una de les pujades més significatives dels últims anys. El 2015 la xifra es va situar en 9.970 i l'any passat va augmentar encara més, passant de les 10.000 condemnes. En total, es pot resumir aquestes dades en una pujada de dos milers més de penes en només quatre anys, que marquen una tendència a l'alça en tota la província de Girona.

Pel que fa al nombre de persones condemnades, les comarques gironines en van registrar durant el 2016 un total de 4.406. Aquesta xifra supera en gairebé mig miler els que s'havien donat l'any anterior, on entre homes i dones sumaven un total de 3.973, o sigui, 433 menys que els d'enguany. La gran majoria d'aquests van ser homes, concretament una xifra de 3.828, davant de les 578 dones registrades. La majoria disposaven de nacionalitat espanyola.