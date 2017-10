Els advocats veuen necessària la creació del corredor mediterrani

La II Conferència de Consells i Col·legis d'Advocats de la Mediterrània, que es va celebrar aquest passat cap de setmana, va tornar a fer palesa l'aposta decidida de l'Advocacia del Mediterrani pel corredor i l'exigència de la seva immediata execució.

La trobada va reunir degans dels col·legis d'advocats de tot l'arc mediterrani, des de Girona a Cadis, que representen més de 60.000 col·legiats, cosa que suposa gairebé el 24% del cens total de lletrats a l'Estat Espanyol.

El seu objectiu va ser posar de manifest que el corredor mediterrani és d'allò més important per la xarxa transeuropea de transports (com el defineix la Unió Europea), i també una peça clau per a l'advocacia de la Mediterrània. Per aquest motiu van acordar durant les jornades reclamar «la dotació pressupostària precisa i l'execució immediata d'aquesta infraestructura vertebradora dels territoris pels quals discorre».

La Conferència va ser inaugurada pel president del Consell Valencià de Col·legis d'Advocats, Juan José Tortajada, i el secretari autonòmic de Vertebració del Territori, Josep Vicent Boira.

El president del Consell de l'Advocacia Catalana i degà del Col·legi de Girona va ser l'encarregat de moderar la Taula Rodona Corredor Mediterrani: Un mar de relacions jurídiques. Carles McCragh va posar de manifest durant la seva intervenció que dels deu partits judicials amb un major nombre d'assumptes ingressats a Espanya, vuit es troben a la ribera del Mediterrani, per la qual cosa caldria assignar una dotació més elevada a la planta judicial del Mediterrani.