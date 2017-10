Camprodon dona llum verd al seu primer Pla Local de Seguretat Viària

El ple municipal de l'Ajuntament de Camprodon va aprovar el nou Pla Local de Seguretat Viària, un document que marca el punt de partida per a les futures actuacions que caldrà fer en l'àmbit de la seguretat viària i la mobilitat al municipi. Es tracta d'un document tècnic elaborat pel Servei Català de Trànsit, que segons l'alcalde, Xavier Sala, es fa amb la «voluntat de diagnosticar i detectar quines són les problemàtiques que cal corregir».

Tanmateix va detallar que hi ha propostes que no són del tot definitives quant a la manera d'implementar-les, i que caldrà consensuar-les amb els veïns afectats: «Estem en la primera fase. No es fa cap pla de seguretat viària sense posar-ho en comú amb els ciutadans, els comerciants i les persones afectades». En el pla hi ha actuacions previstes a Camprodon, Font Rubí i Beget.

En el marc del mateix ple municipal també es va aprovar l'informe de mobilitat.