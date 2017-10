CCOO exigeix reduir la interinitat del professorat de Formació Professional

Davant la propera convocatòria d'oposicions anunciada pel Departament d'Ensenyament, CCOO ha reclamat un pla de xoc que permetir reduir la plantilla de professorat interí a Formació Professional. Pel sindicat, l'actual oferta de places hauria d'incloure vacants d'FP i ampliar les 168 que es van cobrir al juny, en l'últim procés de selecció –que també va incloure 138 places de Secundària.

Ara, es convoquen 2.000 llocs de feina públics que es distribueixen entre 1.602 docents del cos de Secundària, 373 de Primària, 14 d'Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) i 11 d'Arts Plàstiques i Disseny.

La Federació d'Educació de CCOO reclama «una àmplia oferta d'oposicions d'FP», que xifra en prop de 2.000 places, i un pacte d'estabilitat que faciliti la cobertura de vacants en algunes especialitats i reduir la temporalitat dels docents. Comissions Obreres denuncia que la majoria d'especialitats de Formació Professional «tenen un elevadíssim percentatge d'interinitat (superior al 30%)» i alerten que aquesta situació «va en detriment no només de les condicions de treball sinó també de l'estabilitat de la plantilla i de la qualitat de l'ensenyament». A més, el sindicat afegeix que també en surten malparades la transparència i la igualtat d'oportunitats perquè –des del seu punt de vista– «les direccions han de recórrer al polèmic "decret de provisions/plantilles" per tal de definir perfils i estabilitzar la plantilla».



Jubilacions per cobrir

En base a aquests arguments, CCOO afirma que el nombre d'alumnes per aula –la ràtio– només es podrà reduir amb una oferta d'oposicions àmplia i un pacte d'estabilitat. En aquest sentit, recorda que en la convocatòria d'oposicions de 2016 –resolta entre els mesos de maig i juny passats– només es van oferir 300 places, que en l'anterior (2011) el Govern en va suprimir 600 de les convocades inicialment i des d'aleshores no s'ha cobert la taxa de reposició per jubilació.