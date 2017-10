Denuncien el Cafè Canaules per no disposar d'una carta en castellà

És compatible parlar perfectament en català però maldar perquè en un establiment la carta no està redactada també en castellà? És comprensible deixar propina i alhora denunciar aquest local per un aspecte idiomàtic? Doncs sembla que sí. Això com a mínim va passar a Ripoll el dia de la fira de Santa Teresa, després que un client del Cafè Canaules hi dinés.

L'home formava part d'una taula amb més acompanyants, i abans d'aixecar-se van demanar el compte, van pagar i fins i tot van deixar propina. La propietària de l'establiment, la Joselina Soldevila, diu que eren gent «educada i amable» que se li dirigien en català. L'home en qüestió va afirmar que el menjar els havia satisfet, segons explica la propietària, però abans de marxar va demanar els fulls de reclamació. La Joselina va quedar de pedra, perquè no entenia res.

Va ser llavors quan va saber que l'home la volia denunciar per no tenir la carta del menú en castellà. La carta del Canaules està en català, francès i anglès, i si hi va algú que només entén el castellà els cambrers o la mateixa propietària els ho tradueixen oralment. Si cal, afegeix, «fins i tot podem donar-li per escrit també». De fet això mateix li va explicar al client, aclarint que com que parlaven en català va creure que no hi havia cap inconvenient. L'home no va voler entrar en raó, escudant-se en el compliment de la llei. Ara a la Joselina li caldrà esperar si el client entrega el full a l'administració, i si així es plantejarà què farà amb la sanció que se'n derivi.