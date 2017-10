Descobreixen un taller il·legal en una masia abandonada a Vilablareix

Els Mossos d'Esquadra han descobert un taller il·legal de reparació d'automòbils en una masia abandonada de Vilablareix.

A més, els agents han denunciat el responsable per tres infraccions administratives, ja que no tenia els permisos corresponents per a l'activitat i a més, abocava residus en un pou i al seu entorn, contaminant així la zona.

El denunciat és un home de 39 anys i de nacionalitat marroquina. Els Mossos d'Esquadra l'acusen de realitzar una activitat sense els permisos administratius necessaris, per mala gestió de residus i per l'abocament de residus en un pou.

El fets es remunten al 23 d'octubre quan una patrulla dels Mossos de la Unitat Regional de Medi Ambient de Girona va observar una grua, que transportava un vehicle, s'adreçava a una masia abandonada de Vilablareix.

Per aquest motiu, la patrulla va realitzar una inspecció a la masia i el terreny adjacent d'aquest municipi del Gironès i va comprovar que aquest recinte acollia un taller mecànic d'automoció.

Els Mossos també van poder comprovar que al pati de la masia hi havia vuit vehicles més, alguns dels quals en fase de reparació i altres de pendents. A més, els policies van trobar amb una acumulació de residus procedents de l'automoció a l'interior d'un pou i escampats per tot l'entorn, fet que suposa una contaminació de la zona. Tampoc disposava, segons la policia, de cap tipus d'autorització administrativa ni reunia cap garantia ambiental.

Com a conseqüència de la inspecció, els agents van denunciar al responsable del taller per tres motius: per realitzar una activitat sense els permisos administratius necessaris, per la mala gestió dels residus i per l'abocament de residus a un pou.

Les denúncies corresponents al cas els Mossos d'Esquadra les han tramès a l'Ajuntament de Vilablareix, l'Agència de Residus de Catalunya i l'Agència Catalana de l'Aigua.

Aquest no és el primer taller il·legal que aflora a les comarques gironines. La Guàrdia Civil ha fet diverses actuacions al respecte sobretot a l'Empordà i el Ripollès. El cas més recent però el va destapar l'Ajuntament de Salt el mes de maig, va fer tancar un taller il·legal de desballestament de vehicles a les Deveses.