La moció de censura de Setcases no es pot celebrar perquè seria il·legal

No hi haurà moció de censura contra l'actual alcalde de Setcases, Carlos Fernández (IDS-CP), perquè no s'ajusta a la llei. És la conclusió a la qual ha arribat la secretària municipal després d'estudiar a fons el tema.

La moció de censura presentada pels tres regidors no compleix amb tots els requisits assenyalats a l'esmentat article (197.1.a de la Llei Orgànica del règim electoral general), recull la secretària en l'informe que modifica l'anterior que havia fet i que era favorable a la moció.

Cal recordar que el passat 2 d'octubre tres regidors de l'equip de govern van presentar la moció al·legant desavinences per temes de gestió i decisions unilaterals que Fernández hauria pres durant els dos anys de mandat.

El batlle va presentar-hi al·legacions i la secretària municipal va decidir suspendre el ple extraordinari previst el 17 d'octubre i obrir un període de deu dies hàbils per prendre una decisió. Ahir dilluns s'acabava el termini.



Informe desfavorable

Segons ha explicat el regidor de Setcases, Santi Molas (IDS-CP), la llei no preveu que els impulsors de la moció formin part del mateix partit –com és el cas de dos dels tres regidors que l'han presentada- i aquest és un dels arguments recollits per part de la secretària en aquest informe desfavorable que ha entrat a l'Ajuntament aquest migdia. Els edils afirmen que continuaran treballant per al poble però no descarten futures dimissions, si bé es donen un temps de reflexió per decidir què fer a partir d'ara.

Pel que fa a l'alcalde, Carlos Fernández, ha assegurat aquest dilluns no tenir coneixement de l'informe i tampoc ha precisat si les al·legacions que ha presentat eren de caire jurídic.

Els tres regidors que van presentar la moció són Santi Molas, Anna Vila i Joan Casadevall (l'únic del PDeCAT), i confiaven que prosperés perquè tenien majoria. Són els mateixos que fa unes setmanes van demanar un ple extraordinari perquè l'Ajuntament donés suport al Referèndum de l'1-O, atès que l'alcalde no era partidari de cedir els espais municipals. Finalment, el ple va votar-hi a favor malgrat que Fernández tampoc s'hi va sumar.

L'Ajuntament de Setcases va ser escollit pel sistema d'agrupació. Es tracta d'una llista conjunta avalada per un nombre de signatures dels veïns. Una llista d'agrupació d'electors està formada per candidats de partits diferents. L'ordenació permet que els veïns puguin ratllar els noms dels candidats escollits.

L'actual alcalde, Carlos Fernández, va ser proclamat alcalde tot i no ser el candidat més votat en la llista oberta, fomada per 4 candidats d'IDS-CP, dels quals almenys Fernández tenia vinculació amb el PSC-Progrés Municipal i un altre, Joan Casadevall, era de CiU i ara és del PDeCAT.

Es dona el cas que en les eleccions europees del 2014, només una persona de Setcases va votar el PSC, mentre que la resta va votar CiU. Setcases té un cens electoral aproximat de 90 persones.

El predomini sobiranista que sorgeix a les eleccions que no són municipals va tornar a sortir poc abans de la diada de l'1 d'octubre.

En el ple del 19 de setembre, l'alcalde es va mostrar partidari de no cedir espais municipals. Va haver-hi actes informatius amb la presència de la directora general, Mireia Mata, i la regidora Anna Vila (Una de les signants de la moció). En un ple extraordinari van votar la cessió dels espais electorals i el dia 1 d'octubre els veïns van votar en un local municipal.

La moció va ser presentada el 2 d'octubre per desavinences entre l'alcalde i els regidors que van presentar la petició contrària a l'actual alcalde.