El Trueta promou visites per corregir factors de risc reproductiu entre parelles

El Programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) del Gironès i el Pla de l'Estany (liderat per l'hospital Trueta) ha començat a aplicar un protocol de visites entre parelles per corregir possibles factors de risc reproductiu. Les trobades amb els professionals del servei es fan abans de la concepció i consten de dues entrevistes exhaustives que tenen com a objectiu detectar, corregir o disminuir elements que puguin complicar una evolució favorable de l'embaràs. Entre ells, les malformacions del tub neural, una patologia que cada any afecta aproximadament 400 nadons a tot l'Estat tot i que dos de cada tres casos es podrien prevenir. També s'avaluen antecedents personals o hereditaris.

Les visites s'han començat a realitzar al territori de l'abast de l'ASSIR, al Gironès i al Pla de l'Estany, i hi poden acudir parelles que voluntàriament informen sobre la seva intenció de tenir un fill. A la primera trobada, es va una detecció de riscos i es programen, si calen, cultius, ginecològics. Els riscos, de fet, es poden trobar a la història clínica de la pacient ja sigui en malalties superades, intervencions quirúrgiques, vacunes, transfusions o tractaments. També es fa un estudi d'antecedents menstruals, anticonceptius o episodis d'infertilitat.

Al cap de tres setmanes, es programa la segona visita en la qual es valora la prova analítica i s'entra més a fons en aspectes d'educació sanitària abans de la concepció, com ara l'alimentació o els hàbits de vida saludables.