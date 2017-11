Deu morts en divuit dies negres

Els accidents de trànsit estan castigant durament les comarques de Girona aquests últims dies. En només 18 dies han mort deu persones en vies urbanes i interurbanes de la província. Cal destacar que la concentració de sinistres viaris amb víctimes mortals s'ha donat entre el 14 i el 30 d'octubre.

El 14 d'octubre hi va haver un dels sinistres viaris més fatídics de l'any, ja que quatre persones que anaven amb un tot terreny van perdre la vida. Es tracta de dos nois i dues noies d'uns 30 anys que anaven amb el 4x4 que va bolcar a tres quilòmetres del nucli d'Espinavell. Tot apunta que el sinistre es va produir la nit de divendres, però no va ser fins l'endemà al matí que uns veïns van trobar el cotxe.

Un altre dels sinistres viaris que també va acumular més atenció mediàtica va ser el que es va conèixer el 20 d'octubre però que inicialment havia començat amb la recerca d'una dona de Cervià de Ter, de 84 anys.



Tràgica desaparició

Se la buscava des del dia 18 però no va ser fins al 20 que un motorista va veure el vehicle de la dona estimbat per un desnivell de set metres a la via que uneix Medinyà amb Cornellà, a tocar d'una riera. Quan els serveis d'emergències hi van anar, van trobar el cos de la veïna de Cervià sense vida. Aquesta havia perdut la vida en l'accident de trànsit.

Un tipus de sinistre viari que també ha protagonitzat dues de les 10 morts d'aquests 18 dies és l'atropellament mortal. N'hi ha hagut dos en pocs dies de diferència. Un aquest mateix dilluns a la tarda a Sant Feliu de Guíxols i l'altre, el 21 d'octubre a Jafre.

En aquest últim, un tot terreny va atropellar mortalment un home de 90 anys mentre creuava la travessera de la GI-634 al seu pas pel poble de Jafre. I a Sant Feliu de Guíxols va tenir lloc en via urbana, quan una dona de 77 anys va perdre la vida en ser atropellada per un camió. Els fets van a la rotonda que comunica amb el carrer del Rufo i l'avinguda Canàries de la població.

Durant aquests dies negres a les vies gironines també hi ha hagut un col·lectiu que ha patit dues baixes. És el dels motoristes. La primera va succeir el dia 25 a Olot. També va ser un sinistre viari en via urbana. Va morir un home de 55 anys al vial Sant Jordi d'Olot. El vehicle de dues rodes es va desestabilitzar i el motorista va topar amb la vorera de la cruïlla amb el carrer Joan Maragall.



41 morts d'accident en 10 mesos

En els deu primers mesos de l'any han perdut la vida 41 persones en accidents de trànsit en vies urbanes i interurbanes, segons dades recopilades per aquest dirari. En total hi ha hagut 35 sinistres viaris.

El mes més negre d'aquest any és el que acabem de tancar, amb 11 morts. Deu d'ells en només 18 dies. El primer però va ser el 7 d'octubre, a Castelló d'Empúries. La víctima va ser un motorista i va patir l'accident a la C-260.

Cal destacar que la xifra de 41 morts és molt propera al total de finats fruit d'un sinistre viari que hi va haver l'any passat en vies urbanes i interurbanes de les comarques gironines. El 2016 van perdre la vida 49 persones víctimes d'accidents de trànsit.

Els accidents de trànsit mortals a les comarques de Girona malgrat aquesta xifra cal dir que s'han anat reduint en els darrers anys, sobretot a la millora d'infraestructures com l'Eix, el pas de camions per l'autopista AP-? i el desdoblament de l'N-II en alguns trams. Tot i això, aquesta via encara té punts negres, sobretot a l'Empordà. Àrea on la carretera no està desdoblada.