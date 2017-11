L´ACA va atorgar més de 4 milions d´euros en ajuts a la província de Girona el 2016

Prop d'una trentena de projectes en set comarques diferents es van poder beneficiar dels ajuts de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) durant el 2016. Les comarques gironines van rebre una xifra de 4.451.172 d'euros, amb els quals diferents projectes es van poder nodrir per millorar la xarxa d'aigua potable, construir noves infraestructures i equipaments, o bé crear plantes de tractament. Les comarques que més van aprofitar els ajuts van ser l'Alt Empordà, la Selva i el Pla de l'Estany, seguides del Gironès, el Baix Empordà, Cerdanya i Osona.

La comarca que va disposar de més subvencions per dur a terme millores als municipis va ser la Selva. Més d'una quarta part del pressupost destinat a la província, exactament 1.535.469 euros, van ser atorgats a municipis com Caldes de Malavella, Fogars, Maçanet o Vilobí d'Onyar.

En el cas de la zona altempordanesa es va poder disposar de més de 723.000 euros que van anar destinats a diferents projectes en localitats com Bàscara, Borrassa, Navata o Pont de Molins. En la majoria de casos, els ajuts de l'ACA van poder finançar pràcticament tota l'obra, i els ajuntaments van haver de posar menys de la meitat del pressupost requerit per fer-ho.

Un altre de les comarques que es va situar entre les més ben dotades va ser la del Pla de l'Estany amb una xifra de 732.094 euros, amb actuacions als pobles de Sant Miquel de Campmajor, Palol de Revartit, Crespià i Vilademuls.

Després dels bons resultats que es van assolir els darrers anys, el consell d'administració de l'ACA ja ha posat en marxa tres línies més d'ajuts destinades a millorar i incrementar l'abastament d'aigua a tot el territori català pel període comprès entre el 2018 i el 2020. L'agència, en aquest sentit, preveu destinar més de 25 milions d'euros que s'articularan mitjançant tres línies.



Abastament municipal

La primera d'aquestes està pensada per donar suport a l'abastament municipal, focalitzant les ajudes en aquelles localitats amb captacions vulnerables (tant en quantitat com en qualitat) que en períodes de sequera poden veure compromès el subministrament a la ciutadania. La segona està destinada a la millora de les xarxes supramunicipals i, finalment, hi haurà una tercera per cofinançar els costos de subministrament d'aigua en camions cisterna i l'execució d'obres d'emergència.

En tots els casos es podran acollir a la convocatòria aquells municipis que compleixin els requisits establerts. Aviat es donaran a conèixer els resultats del 2017.