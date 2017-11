Les llevadores oferiran visites abans de la concepció per reduir riscos en l´embaràs

Les llevadores dels quatre centres d'atenció a la dona que hi ha al Gironès i del Pla de l'Estany comencen a fer visites a parelles que volen concebre un fill per ajudar-los a corregir els factors de risc que poden complicar l'embaràs. El Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (Assir) del Gironès i del Pla de l'Estany, liderat per l'hospital Josep Trueta de Girona, ha començat a aplicar un nou protocol de visites preconceptives entre les parelles que informen, de forma voluntària, de la seva intenció de concebre un fill i volen disposar de més eines i coneixements sobre els potencials riscos que poden tenir durant la gestació.

Aquestes trobades entre els futurs pares i les llevadores dels centres dedicats a la salut sexual i reproductiva es produeixen abans de la concepció i consten de dues visites exhaustives que pretenen detectar, corregir o disminuir factors de riscos reproductius.

És el cas, per exemple, de les malformacions del tub neural, una patologia que cada any afecta aproximadament 400 nadons a l'Estat, encara que dos de cada tres casos es podrien prevenir.

Aquestes visites, que es poden fer en parella o bé anar-hi només les dones, serveixen a les llevadores dels centres Assir per avaluar antecedents familiars o personals que poden afectar l'embaràs, com poden ser conductes vinculades als hàbits, per exemple l'activitat física o la dieta, possibles exposicions a agents tòxics i altres riscos vinculats amb la feina, com la sobrecàrrega laboral o l'estrès.

Es tracta de detectar tot allò susceptible de representar riscos per a la salut sexual i reproductiva de la dona per poder garantir una òptima salut materna i perinatal, destaquen des de l'hospital Josep Trueta.

Les visites s'han començat a implantar al territori d'abast del Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, el Gironès i el Pla de l'Estany, al centre d'especialitats Güell de Girona i als centres d'atenció primària de Sarrià de Ter, Celrà i Banyoles.

En la primera de les trobades es fa una detecció de riscos i es programen, si calen, cultius ginecològics. Aquests riscos es poden trobar en la història clínica de la pacient, com els hàbits tòxics, malalties ja superades, intervencions quirúrgiques, vacunes, transfusions o tractaments. També es fa un estudi del capítol d'antecedents menstruals, anticonceptius, episodis d'infertilitat, etc.

Passades tres setmanes de la primera consulta, es concerta la segona visita al centre. S'hi valora la prova analítica i s'aprofundeix en qüestions relacionades amb l'educació sanitària preconceptiva, com l'alimentació o els hàbits saludables.Aquestes accions educatives i promotores de la salut durant l'assistència preconceptiva poden resultar molt eficaces, remarquen des de l'hospital Trueta, ja que s'ha demostrat que en aquest període creix la motivació de la dona i el seu entorn per mantenir els bons hàbits.

Les visites es poden concertar directament a un dels quatre centres o a través del metge de família.