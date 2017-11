Conclouen que la vacunació contra la grip ajuda a prevenir hospitalitzacions de gent gran

Un estudi publicat a la revista Eurosurveillance conclou que la vacunació contra la grip és efectiva per prevenir hospitalitzacions per aquesta malaltia de persones de més de 65 anys. El treball ha estat coordinat per investigadors del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa d'Epidemiologia i Salut Pública (Ciberesp) i liderat per la investigadora de la Universitat de Barcelona Ángela Domínguez.

La recerca va avaluar l'efecte de la vacunació en la prevenció de l'hospitalització de persones grans en dues temporades gripals (2013-2014 i 2014-2015). Els resultats van situar en el 36% l'eficàcia de la vacuna per evitar quadres que requereixen hospitalització amb caràcter general, amb diferències en funció de l'existència de condicions mèdiques de risc alt en els pacients, l'edat o el subtipus del virus.

En pacients sense altres condicions mèdiques de risc, la vacunació va ser un factor molt determinant per prevenir els ingressos. L'eficàcia de la vacuna va ser del 51% per a aquests pacients, enfront del 30% d'eficàcia que es va registrar en els pacients que sí que presentaven una o diverses condicions de risc.

Pel que fa a les diferències d'eficàcia entre els diferents grups d'edat, la utilitat de la vacunació per prevenir ingressos a causa de la grip va ser més gran en pacients entre 65 i 79 anys (39%). En individus a partir dels 80 anys l'eficàcia va caure fins al 34%.

L'estudi també va revelar diferències en l'eficàcia de la vacuna en funció de les soques del virus: l'eficàcia va ser més gran per al subtipus A (H1N1) pdm09 (49%) que per al A (H3N2) (26%).

Aquest estudi multicèntric, que es va fer entre el desembre del 2013 i el març del 2015 a una vintena d'hospitals espanyols de setcomunitats autònomes, va incloure les dades de 728 pacients de 65 o més anys hospitalitzats per grip, i d'un control grupal de 1.826 individus hospitalitzats per altres causes.