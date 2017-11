La DGT xifra en 3.920 els exàmens de circulació fets en 5 mesos de vaga

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha fet públics el nombre d'exàmens que s'han fet per obtenir el carnet de conduir entre els mesos de juny i octubre a la província de Girona. Es tracta del període durant el qual els examinadors de trànsit estan secundant una vaga que ha permès, segons la DGT, que es fessin fins a 3.920 exàmens pràctics de circulació.

Durant aquest mateix període se n'han realitzat 7.191 de teòrics i per tant, hi hauria força alumnes pendents de fer la part pràctica. Uns estudiants que volen treure's el carnet de conduir però que la manca d'acord entre el col·lectiu d'examinadors i la direcció de la DGT els ho impedeix.

Cal dir que la vaga té un alt seguiment, dels nou examinadors en actiu a Girona de mitjana, n'hi ha un o dos com a màxim que no secunden les aturades i per tant, molts exàmens pràctics es queden sense fer. Cal recordar que amenacen de continuar amb la vaga el desembre.

Entre les dades aportades per la DGT també hi ha les anomenades pràctiques de destresa, que són les que realitzen per exemple camioners o d'altres vehicles especials en circuit tancant abans de fer la pràctica de circulació.

Fonts del CSIF asseguren que la xifra d'exàmens teòrics és elevada perquè segons la seva opinió es tracta d'un tipus de test que no el fan els examinadors de la DGT sinó personal de la mateixa prefectura i «deixen de fer funcions a la prefectura i hi ha per tant, retards en la feina que hi farien si no estiguessin en els teòrics».



Juny amb més tests

Segons les dades aportades ahir per la DGT, el mes durant el qual hi ha hagut més alumnes que han pogut fer l'examen pràctic ha estat el mes de juny. Cal destacar però que va ser quan van iniciar la vaga els examinadors i per tant, es va fer la majoria dels testos pràctics previstos. Es van realitzar 1.420 exàmens de circulació. Pel que fa als de destresa, el juliol va ser el període més destacat amb fins a 385. Quant al teòric, el mes de juliol és el període amb més testos fets, fins a 2.083.

Es tracta d'una època durant la qual molts estudiants després d'acabar la universitat es presenten a l'examen de conduir i per tant, quan hi ha més moviment a les autoescoles i en conseqüència, a la seu de la DGT on es fan els exàmens.

La DGT no aporta dades del 2016 per poder fer la comparativa d'un any a l'altre durant el mateix període. Però si s'analitza el nombre d'expedicions de carnets de conduir entre el juny i l'octubre de l'any passat es pot veure com se'n van realitzar un total de 5.120 i que la majoria van ser del tipus B, és a dir, per obtenir el permís de conduir un turisme. En total se'n van expedir 3.234. La següent tipologia que va tenir més adeptes és l'A2, amb 574 permisos, que serveix per pilotar una moto d'alta cilindrada.