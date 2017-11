Enderroquen una casa al carrer Sant Miquel d´Olot

L'Ajuntament d'Olot, fa pocs dies, va acabar l'enderroc d'una casa al carrer Sant Miquel. En concret, la cas número 6 del carrer ha desaparegut i ha deixat al descobert l'interior de la fàbrica abandonada, a la qual estava enganxada.

L'actuació té un cost de 150.000 euros de la partida el pressupost del 2017 que l'Ajuntament va destinar al pla integral d'actuacions de millora (PIAM) de Sant Miquel.

Altres actuacions al barri de Sant Miquel en el marc d'aquest mateix pla han estat la reobertura de la llar d'infants municipal, l'arranjament del passeig fluvial des del parc dels nius fins a la bàscula de les Tries. La voluntat és ajuntar el passeig que surt de la zona del pont del Palau, al costat de la casa enderrocada i de la seu del Consorci de Benestar Social a can Castellanes fins a les Tries.

L'Ajuntament també té previst fer un vial vora el riu a la zona de l'Estació amb la voluntat que un dia existeixi un passeig fluvial per a vianants i bicicletes que traspassi la ciutat de banda a banda.