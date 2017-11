L'hospital transfronterer se suma a una campanya francesa contra el tabac

L'hospital transfronterer de la Cerdanya s'uneix enguany a la campanya antitabac que organitzen les autoritats sanitàries franceses sota el nom Moi(s) sans tabac. La iniciativa contra el fum, que comença oficialment demà, s'organitza per segon any consecutiu. El llançament de la campanya es va fer dijous passat a la mediateca de Sallagosa, amb la projecció de la pel·lícula Thank you for smoking i la presentació de les accions del Moi(s) sans tabac previstes a la Cerdanya i Capcir.

A més de la distribució de kits d'abandonament del tabaquisme a través de l'hospital de la Cerdanya, una de les primeres accions és una formació, orientada a professionals de la salut, per l'acompanyament a pacients amb addicció al tabac, a càrrec del especialista en addicions doctor Bruno Bas, del centre Val Pyrène. Aquest acte tindrà lloc a l'hospital de Cerdanya el dijous 9 de novembre a les 7 de la tarda.

També hi ha prevista una vetllada de sensibilització, per a professionals sanitaris i per al públic general, a càrrec del doctor Mathevet, especialista en tabaquisme, que es farà a l'EHPAD Rose de Montella, amb la col·laboració de en Familles de France Cerdagne Capcir, el dimecres, 15 de novembre a les 8.

Completen el programa les accions de sensibilització adreçades a alumnes dels instituts de Bourg Madame i de Font-Romeu, els dies 16 i 23 de novembre i dues conferències per a pares i educadors amb el tema «Adolescents i tabac» que tindran lloc els dies 16 i 23, a les 6 de la tarda a Bourg-Madane i a Font Romeu, respectivament.