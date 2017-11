Els pastissers esperen mantenir les vendes de panellets

Lls panellets van tornar a portar cues a les pastisseries catalanes aquest dimecres, coincidint amb Tots Sants. La venda d'aquest producte arriba als seus màxims aquest dia amb la previsió de mantenir les xifres de l'any passat. El Gremi de Pastissers de Barcelona calcula vendre'n uns 250.000 quilos. Alguns establiments, però, comencen a notar un «mínim increment» de la facturació respecte a altres anys com nota el pastisser gironí Josep Maria Tornés al seu negoci familiar.

La tradició es manté i cap panellet fa ombra al de pinyó. Segons dades del gremi, tres de cada quatre panellets que es venen contenen aquest ingredient. La resta mantenen les varietats habituals però hi ha propostes noves com els de fruita de la passió o mango. Els preus de venda oscil·len entre els 40 i els 55 euros per quilo.

«El cost de la matèria primera i que es facin un per un és el que n'encareix el cost», segons ha recordat el membre de la junta directiva del Gremi de Pastissers de Barcelona, Pere Camps.

Els panellets són avui els protagonistes de mostradors i taulells de les pastisseries. La tradició manté elements essencials però el que s'està notant cada cop més és un canvi en el consum dels clients. Això es tradueix en primer lloc en una temporada de venda més curta.

«Abans veníem panellets des d'un mes abans de Tots Sants», es lamenta el president del Gremi de Pastissers de Girona, Josep Costa. Ara, assegura que aquestes vendes es concentren, sobretot, aquesta setmana.



Compren menys panellets

El canvi de tendència també es tradueix amb que els clients compren menys panellets. El pastisser gironí Josep Maria Tornés considera que»s'ha acaba l'època» on les persones demanaven un quart de quilo o mig quilo d'aquest producte. Tot i això, la massa de públic que en compra ha crescut però ara»ho fa a dotzenes o quinzenes».